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Kaynak: İHA

Gaziantep'te vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağladığı iddia edilen bir şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dua, muska ve büyü adı altında para toplandığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ile dijital materyale el konuldu.

İncelemelerde ele geçirilen belgeler arasında büyü ve beddua içerdiği belirtilen çeşitli yazıların bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.