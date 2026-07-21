Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor

HALA HER YIL 30 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANIYOR

Tüm bu zorluklara rağmen Kansai Uluslararası Havalimanı Japonya'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Havalimanı 2024 yılında yaklaşık 30,6 milyon yolcuya hizmet verdi ve dünyanın dört bir yanındaki onlarca noktaya uçuş gerçekleştirmeye devam etti.