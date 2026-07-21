Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor

DÜNYANIN EN İDDİALI MÜHENDİSLİK PROJELERİNDEN BİRİYDİ
Japonya'da Osaka Körfezi'ndeki Kansai Uluslararası Havalimanı tamamen yapay bir ada üzerine kuruldu. 1994 yılında açılana Kansai, deniz üzerine inşa edilen ilk büyük uluslararası havalimanı olarak tarihe geçti. Şehir merkezindeki gürültü sorununu çözmek amacıyla kıyıdan kilometrelerce açıkta oluşturulan dev yapay ada, yıllarca mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başarı hikayesi olarak anlatıldı. Ancak adanın altındaki yumuşak kil tabakası zamanla büyük bir probleme dönüştü.