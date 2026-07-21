Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor

Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor

Japonya’da deniz üzerine inşa edilen Kansai Uluslararası Havalimanı, mühendislik harikası olarak gösterilmesine rağmen her yıl birkaç santimetre daha çöküyor. Milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan havalimanını ayakta tutmak için büyük maliyetli çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 1

DÜNYANIN EN İDDİALI MÜHENDİSLİK PROJELERİNDEN BİRİYDİ

Japonya'da Osaka Körfezi'ndeki Kansai Uluslararası Havalimanı tamamen yapay bir ada üzerine kuruldu. 1994 yılında açılana Kansai, deniz üzerine inşa edilen ilk büyük uluslararası havalimanı olarak tarihe geçti. Şehir merkezindeki gürültü sorununu çözmek amacıyla kıyıdan kilometrelerce açıkta oluşturulan dev yapay ada, yıllarca mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başarı hikayesi olarak anlatıldı. Ancak adanın altındaki yumuşak kil tabakası zamanla büyük bir probleme dönüştü.

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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 2

BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA ÇÖKTÜ

İlk hesaplamalarda havalimanının onlarca yıl boyunca belirli bir seviyede oturacağı öngörülüyordu. Fakat gerçek çok farklı oldu. Uzmanlara göre havalimanı inşa edilmeye başladığından bu yana beklenenden çok daha fazla çöktü. Son verilere göre ilk yapay adanın zemini açıldığı günden beri yaklaşık 3,8 metre alçaldı.

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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 3

Havalimanı artık her yıl birkaç santimetre çöküyor. Uzmanlar, batış hızının geçmiş yıllara göre yavaşladığını ancak tamamen durmadığını belirtiyor.

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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 4

AYAKTA TUTMAK İÇİN SERVET HARCANIYOR

Yetkililer havalimanını güvenli şekilde işletmeye devam edebilmek için yıllardır milyonlarca dolarlık bakım çalışmaları yürütüyor. Deniz duvarları yükseltilirken, terminal binasının altındaki özel hidrolik sistemlerle yapı dengeleniyor. Pistler ve diğer bölümlerde de oluşabilecek seviye farkları düzenli olarak kontrol ediliyor.

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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 5

Uzmanlar, bu önlemler sayesinde havalimanının faaliyetlerini güvenli biçimde sürdürdüğünü fakat deniz seviyesinin yükselmesi ve olası güçlü tayfunların gelecekte riski artırabileceğine dikkat çekiyor.

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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 6

DAHA ÖNCE JEBİ TAYFUNU VURDU

Kansai Havalimanı'nın kırılganlığı 2018 yılında Jebi Tayfunu'yla tüm dünyaya gösterdi. Dev dalgaların deniz setlerini aşması sonucu pistler sular altında kalırken, havalimanını karaya bağlayan köprüye çarpan bir tanker ulaşımı tamamen durdurdu. O olayın ardından milyarlarca yenlik güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

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Kurtarmak için servet harcanıyor: Milyonlarca yolcu taşıyor her yıl biraz daha batıyor - Resim: 7

HALA HER YIL 30 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANIYOR

Tüm bu zorluklara rağmen Kansai Uluslararası Havalimanı Japonya'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Havalimanı 2024 yılında yaklaşık 30,6 milyon yolcuya hizmet verdi ve dünyanın dört bir yanındaki onlarca noktaya uçuş gerçekleştirmeye devam etti.

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