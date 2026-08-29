Kaynak: İHA

Malezya'da kan donduran bir olay yaşandı. Japonya’dan ülkeye giden bir yolcu uçağının iniş takımında bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Malezya basınında yer alan haberlere göre, olay 27 Ağustos'ta, yerel saatle 07.00 sıralarında yaşandı. Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’ndan kalkan bir uçak, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra rutin bakıma alındı. Kısa süre sonra uçaktan kötü bir koku geldiğini fark eden bakım personelinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, uçağın sağ iniş takımı bölmesinde yüzüstü yatan bir erkek cesedi tespit edildi.

KİMLİK TESPİT EDİLEMEDİ

17 ila 25 yaşları arasında olduğu tahmin edilen şahsın, yapılan ilk incelemelerde en az 72 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi. Üzerinde beyaz kapüşonlu bir üst, mavi kot pantolon, kahverengi deri kemer ve siyah spor ayakkabı bulunan kişinin herhangi bir kimlik belgesi taşımadığı aktarıldı. Şahsın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Serdang Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.