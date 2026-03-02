Uber Technologies, Inc., Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin çevrimiçi yemek siparişi ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı faaliyetlerini devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvuru, Getir’in iki ayrı faaliyet alanında tek kontrolün Uber tarafından devralınmasını kapsıyor. Bu kapsamda çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat hizmetleri ile çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi faaliyetlerinin varlık ve hisse devri yöntemiyle devralınması planlanıyor.

Açıklamada, söz konusu işlemin Rekabet Kurulu’nun yapacağı inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından karara bağlanacağı belirtildi.

Devralma işleminin onaylanması halinde Uber, Getir’in ilgili iş kollarında kontrolü tek başına üstlenmiş olacak.