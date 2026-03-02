Köklü çikolata markası iflas etti: Herkesi hayrete düşüren karar

1986’da kurulan köklü çikolata firması, uzun yıllar Birleşik Krallık’ın önde gelen lüks perakendecilerine üretim yaptı. 2006 yılında Prestat'a katılan çikolata şirketi, Fortnum & Mason, Selfridges ve Harrods gibi ünlü mağazalara tedarik veriyordu.