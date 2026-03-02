Londra merkezli köklü çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, 40 yılı aşkın üretiminin ardından iflas talebinde bulundu. Ünlü çikolata markasını iflasa artan üretim giderleri ve gerileyen satış hacmi mali çıkmaza sürükledi.
Köklü çikolata markası iflas etti: Herkesi hayrete düşüren karar
İflas haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Sektörde 40 yılı geride bırakan köklü çikolata markası Marasu's Petit Fours için iflas süreci başladı.
1986’da kurulan köklü çikolata firması, uzun yıllar Birleşik Krallık’ın önde gelen lüks perakendecilerine üretim yaptı. 2006 yılında Prestat'a katılan çikolata şirketi, Fortnum & Mason, Selfridges ve Harrods gibi ünlü mağazalara tedarik veriyordu.
Sektör temsilcilerine göre, kakao fiyatlarındaki yükseliş ve tüketici talebindeki azalma iflas kararında belirleyici oldu.
Özellikle Afrika’daki üretici ülkelerde yaşanan iklim sorunlarının hammadde maliyetlerini artırdığı belirtildi.
1902 yılında kurulan köklü çikolata markası Prestat da finansal zorluklarla gündemde.
Piccadilly’deki mağazasını kapatan çikolata devi, Fransız çikolata üreticisi L'Artisan du Chocolat tarafından devralınacağı ifade edildi.
