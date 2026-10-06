Tuzla Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla dev bir organizasyona imza atıyor. Bölgede heyecanla beklenen Uluslararası Çocuk Film Festivali için geri sayım resmen başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden özenle seçilen kısa ve uzun metrajlı yapımların yer aldığı festival, çocuklara hem eğlenceli hem de ufkunu genişletecek bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.



Tuzla Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada organizasyonun heyecanı dile getirildi. Belediyenin duyurusunda, çocukların hayal dünyasının beyaz perdede buluştuğu ve Uluslararası Çocuk Film Festivali'nin başladığı belirtilerek, çocukların sinemayla buluştuğu bu özel festivale tüm çocukların ve ailelerin davetli olduğu ifade edildi. Festival boyunca gösterilecek eserler, pedagojik unsurlar dikkate alınarak farklı yaş gruplarına özel olarak seçildi. Böylece minik izleyiciler kendi yaşlarına uygun, öğretici ve keyifli yapımlarla tanışma fırsatı yakalayacak.

FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE YOĞUN PROGRAM: 9 EKİM CUMA

Festival maratonu 9 Ekim Cuma günü geniş bir gösterim seçkisiyle başlayacak. Tuzla Yaşam Aydınlı sahnesinde saat 10.00 seansında İkinci Çekim, Gökyüzüne Doğru, Arka Yüzler ve Moral Sıfır isimli filmler minik izleyicilerin beğenisine sunulacak. Öğleden sonra saat 14.00'te ise Zaman Kapsülü, Anadil ve Dünyanın Çocukları yapımları ekrana gelecek.

Cuma gününün bir diğer durağı olan Şifa Kültür Merkezi'nde saat 10.00 seansında Nora'nın Gemisi, Ayının Gecesi ve Hatalı Yol filmleri izlenebilecek. Saat 14.00'te başlayacak öğleden sonra seansında ise Orman Hikayesi, Gürültü 307, Bir Böceğin Hikayesi ve Biz ve Onlar isimli eserler çocuklarla buluşacak. Tuzla Sahil Sahnesi'nde ise gösterimler saat 10.00'da Prenses Stella ve saat 14.00'te Seninle Sonsuza Kadar filmleriyle devam edecek.

HEYECAN CUMARTESİ GÜNÜ DE KESİNTİSİZ SÜRECEK: 10 EKİM

Festival heyecanı 10 Ekim Cumartesi günü de birbirinden renkli filmlerle hız kesmeden sürecek. Tuzla Yaşam Aydınlı merkezinde saat 12.00 seansında Kutup Maceraları, Gökkuşağı Tüyleri ve Kirli Zaman; saat 14.00 seansında ise Biz Çimken, Burada Hiçbir Şey Yabancı Değil ve Pırt filmleri gösterilecek.

Şifa Kültür Merkezi'nde Cumartesi günü saat 12.00'de Korsan Oyunu, Küçük İnci ile Bir Zürafa ve Bir Rakun Ay'ı Nasıl Kurtardı? yapımları ekrana gelecek. Saat 14.00'te ise Engeller, Kalk ve Dans Et, Ara Bölge ve Mutluluğu Paylaş filmleri minik sinemaseverlerle buluşacak. Tuzla Sahil Sahnesi'nde ise Cumartesi günü saat 11.00'de İkinci Bir Hayat, saat 13.00'te Barnaland'ın Peşinde, saat 13.30'da Bağlantı Bekleniyor ve son olarak saat 15.00'te Pixie, Yeni Bir Başlangıç filmi beyaz perdede yerini alacak.

KÜLTÜREL GELİŞİME VE SANATA BÜYÜK KATKI

Uluslararası nitelikteki bu festival, çocuklara sadece film izleme imkanı sunmakla kalmayıp, farklı kültürleri ve bakış açılarını tanımalarına da olanak tanıyor. Sinema sanatının birleştirici gücü sayesinde çocuklar, dünya sinemasından örnekleri keşfederken empati duygularını ve hayal güçlerini geliştirme şansı bulacaklar. Tuzla Belediyesi, tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olduğunu belirterek, bölgedeki tüm aileleri çocuklarıyla birlikte bu nitelikli kültür sanat şölenine katılmaya davet ediyor.