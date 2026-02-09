TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in dövülerek öldğrğlmesinin yankıları sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Keskin'in hayatını kaybettiği olayın incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması için 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanı görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in 6 Şubat'ta hayatını kaybettiği kavgayla ilgili harekete geçildiği belirtildi. "Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir. Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadiseyle ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemli olduğu ifade edildi.