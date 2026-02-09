2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı

Meta'nın "Orion" prototipi gibi cihazlar hala pahalı ve seri üretime hazır değil. Sadece Meta değil; Apple, Google ve Xiaomi gibi devler de "telefon sonrası dönem" için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Hepsi AR gözlüklerini geleceğin ana platformu olarak görüyor.