Meta CEO'su Mark Zuckerberg 2030'dan önce gerçeklik gözlüklerin telefonlarının yerini alarak, birincil cihazımız haline geleceğini ve hayatımızı daha sürükleyici kılacacağını ifade etti.
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı
Teknolojiyle etkileşimimiz köklü bir değişim eşiğinde. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, akıllı telefonların egemenliğinin biteceğini ve yerini artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin alacağını söyledi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasını sarsacak bir öngörü paylaştı.
Akıllı telefonların saltanatı sona eriyor; yeni hakim platform AR gözlükleri olacak.
Mark Zuckerberg'e göre akıllı gözlükler sadece bir aksesuar değil, günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelecek
Dijital içerikler (mesajlar, haritalar, videolar) gerçek dünyanın üzerine yansıtılacak.
Dokunmatik ekranlar tarihe karışacak; kontrol ses, bakış ve el hareketleriyle sağlanacak.
Bağlamı anlayan yapay zeka asistanları, ihtiyaç duyduğunuz anda yardımcı olacak (örneğin yabancı dilde konuşmayı gerçek zamanlı altyazıya çevirmek)
Meta, bu teknolojinin ortalama kullanıcılar için erişilebilir olmasını hedefliyor. Mark Zuckerberg, 2030 yılı gelmeden gözlüklerin yaygınlaşacağına ve insanların telefonlarını bırakıp bunlara geçeceğine inanıyor. Ancak geçiş kolay olmayacak.
Meta'nın "Orion" prototipi gibi cihazlar hala pahalı ve seri üretime hazır değil. Sadece Meta değil; Apple, Google ve Xiaomi gibi devler de "telefon sonrası dönem" için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Hepsi AR gözlüklerini geleceğin ana platformu olarak görüyor.
Mark Zuckerberg, telefonların ortadan kalkmayacağını ancak "ikincil role" düşeceğini vurguladı. Nasıl ki akıllı telefonlar masaüstü bilgisayarları merkezden uzaklaştırdıysa ama yok etmediyse, telefonlar da gözlüklerin gölgesinde kalacak.