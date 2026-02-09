Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ARİF KOCABIYIK, BİR KEZ DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Anasayfa Dünya 2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı

2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı

Teknolojiyle etkileşimimiz köklü bir değişim eşiğinde. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, akıllı telefonların egemenliğinin biteceğini ve yerini artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin alacağını söyledi.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 1

Meta CEO'su Mark Zuckerberg 2030'dan önce gerçeklik gözlüklerin telefonlarının yerini alarak, birincil cihazımız haline geleceğini ve hayatımızı daha sürükleyici kılacacağını ifade etti.

1 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 2

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasını sarsacak bir öngörü paylaştı.
Akıllı telefonların saltanatı sona eriyor; yeni hakim platform AR gözlükleri olacak.

2 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 3

Mark Zuckerberg'e göre akıllı gözlükler sadece bir aksesuar değil, günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelecek

3 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 4

Dijital içerikler (mesajlar, haritalar, videolar) gerçek dünyanın üzerine yansıtılacak.

4 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 5

Dokunmatik ekranlar tarihe karışacak; kontrol ses, bakış ve el hareketleriyle sağlanacak.

5 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 6

Bağlamı anlayan yapay zeka asistanları, ihtiyaç duyduğunuz anda yardımcı olacak (örneğin yabancı dilde konuşmayı gerçek zamanlı altyazıya çevirmek)

6 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 7

Meta, bu teknolojinin ortalama kullanıcılar için erişilebilir olmasını hedefliyor. Mark Zuckerberg, 2030 yılı gelmeden gözlüklerin yaygınlaşacağına ve insanların telefonlarını bırakıp bunlara geçeceğine inanıyor. Ancak geçiş kolay olmayacak.

7 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 8

Meta'nın "Orion" prototipi gibi cihazlar hala pahalı ve seri üretime hazır değil. Sadece Meta değil; Apple, Google ve Xiaomi gibi devler de "telefon sonrası dönem" için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Hepsi AR gözlüklerini geleceğin ana platformu olarak görüyor.

8 9
2030'da kimse telefon kullanmayacak: Zuckerberg telefonun yerini alacak cihazı açıkladı - Resim: 9

Mark Zuckerberg, telefonların ortadan kalkmayacağını ancak "ikincil role" düşeceğini vurguladı. Nasıl ki akıllı telefonlar masaüstü bilgisayarları merkezden uzaklaştırdıysa ama yok etmediyse, telefonlar da gözlüklerin gölgesinde kalacak.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro