555 bin TL’ye satılan araba Türkiye’de

Mikro mobilite dünyasının popüler ismi Citroën Ami, yeni "Dark Side" özel versiyonuyla daha iddialı bir görünüme kavuştu.
Sınırlı sayıda üretilen bu versiyon, Türkiye’de online satış kanalı üzerinden 555.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.
Tamamen siyah gövde rengi ve gece siyahı tasarım detaylarıyla dikkat çeken araç, iç mekanda gri tonlardaki sade depolama alanlarıyla kontrast oluşturuyor.
B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaş ve üzeri sürücülerin kullanabildiği %100 elektrikli Ami, 45 km/s maksimum hız ve 75 kilometre menzil sunarken, iki kişilik kabiniyle her türlü hava koşulunda koruma sağlıyor.