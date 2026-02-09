555 bin TL’ye satılan araba Türkiye’de

Citroen’in şehir içi ulaşımda devrim yaratan ikonik modeli Ami, alışılmışın dışındaki yeni tarzıyla yollara çıkıyor.

Mikro mobiliteyi konforlu bir sürüş deneyimiyle harmanlayan araç, sınırlı sayıda üretilen "Dark Side" özel versiyonuyla çok daha güçlü ve gizemli bir karaktere bürünüyor.