09 Şubat 2026 Pazartesi
555 bin TL'ye satılan araba Türkiye'de

555 bin TL’ye satılan araba Türkiye’de

Citroen ve SWM'nin yeni modelleri Türkiye yollarına çıkarken, Skoda yıllık 1 milyonluk üretim barajını aşarak büyük bir başarıya imza attı. Ford Otosan lojistikte çevreci demiryolu dönemini başlatırken, Stellantis batarya üretiminde stratejik bir hisse devri gerçekleştirdi.

Ali Özyiğit
Son Güncelleme:
Mikro mobilite dünyasının popüler ismi Citroën Ami, yeni "Dark Side" özel versiyonuyla daha iddialı bir görünüme kavuştu.

Sınırlı sayıda üretilen bu versiyon, Türkiye’de online satış kanalı üzerinden 555.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.

Tamamen siyah gövde rengi ve gece siyahı tasarım detaylarıyla dikkat çeken araç, iç mekanda gri tonlardaki sade depolama alanlarıyla kontrast oluşturuyor.

B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaş ve üzeri sürücülerin kullanabildiği %100 elektrikli Ami, 45 km/s maksimum hız ve 75 kilometre menzil sunarken, iki kişilik kabiniyle her türlü hava koşulunda koruma sağlıyor.

SKODA ÜRETİMDE 1 MİLYON BARAJINI YİNE AŞTI

2025 yılını rekorlarla kapatan Skoda, üretim adetlerini bir önceki yıla göre %15 artırarak yeniden 1 milyon sınırının üzerine çıktı.

Bu başarıyla son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşan marka; 329 binin üzerinde batarya sistemi, 1 milyonun üzerinde şanzıman ve 500 binin üzerinde motor üretimi gerçekleştirdi.

Mlada Boleslav Fabrikası: 605 bin 600 adetlik üretimle (yüzde 4.9 artış) ana merkez konumunu korudu.

Elektrikli Atağı: Ocak 2025’te seri üretime geçen Elroq, 112 bin 500 adetlik üretim rakamına ulaştı.

Enyaq ise 77 bin adet üretildi.

Kvasiny Tesisi: Üretimini %21 artırarak 301 bin adede çıkardı. Kodiaq modeline olan yoğun talep sayesinde bu tesiste bandını genişleten marka, 2025’te Kodiaq’ın 1 milyonuncu adedini banttan indirdi.

YERLİ ÜRETİM SWM G01 PRO SHOWROOM’LARDA

Eskişehir’de Aralık ayı itibarıyla seri üretimine başlanan SWM G01 Pro, Türkiye genelindeki bayilerde yerini aldı.

Changan tarafından geliştirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı’na giren "Blue Core" 1.5 litrelik TGDI motorla donatılan araç; 178 beygir güç, 280 Nm tork ve 7 ileri DCT şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

Zengin donanım özellikleriyle dikkat çeken yerli G01 Pro; anahtarsız giriş, elektrikli bagaj, Full LED farlar, premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 8,8 inç dijital gösterge ve 14,6 inçlik dev multimedya ekranına sahip.

Modelin satış fiyatı ise 1.999.000 TL olarak belirlendi.

FORD OTOSAN’DAN TÜRKİYE-ROMANYA ARASINDA "YEŞİL" DEMİRYOLU HATTI

Ford Otosan, karbon ayak izini azaltma stratejisi kapsamında Kocaeli ve Romanya (Craiova) arasındaki araç lojistiğini raylara taşıdı.

Mars Logistics, KoçZer, Körfez Ulaştırma, Railport ve Transwaggon Group işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Ocak 2026 itibarıyla seferlerine başladı.

Bu stratejik hamle, iki ülke arasındaki ticaret koridorunu sürdürülebilir ve kesintisiz bir demiryolu köprüsüyle birbirine bağlıyor.

STELLANTİS VE LG ENERGY SOLUTİON’DAN BATARYA ORTAKLIĞINDA YENİ YAPILANDIRMA

Otomotiv devi Stellantis, NextStar Energy’deki %49’luk hissesini ortağı LG Energy Solution’a devretme kararı aldı.

Karşılıklı anlaşma ile alınan bu stratejik kararla birlikte şirket, Kanada’nın ilk ticari ölçekli batarya fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürecek.

5 milyar Kanada dolarını aşan yatırımla kurulan NextStar Energy, bu yeni yapıyla birlikte Kanada’nın batarya ekosistemindeki rekabetçiliğini ve istihdam taahhüdünü güçlendirmeyi hedefledi.

Citroen’in şehir içi ulaşımda devrim yaratan ikonik modeli Ami, alışılmışın dışındaki yeni tarzıyla yollara çıkıyor.

Mikro mobiliteyi konforlu bir sürüş deneyimiyle harmanlayan araç, sınırlı sayıda üretilen "Dark Side" özel versiyonuyla çok daha güçlü ve gizemli bir karaktere bürünüyor.

Şehir hayatının dinamizmine sofistike bir dokunuş katan bu özel seri, Türkiye’deki kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Estetik detayları ve yenilikçi duruşuyla fark yaratan sınırlı sayıdaki Ami Dark Side, online satış kanalı üzerinden 555.000 TL’den başlayan fiyatlarla otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
