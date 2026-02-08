Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda çıkan kavgada ağır yaralanarak hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’e ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli 44 yaşındaki Keskin, otomobilini rutin muayeneden geçirmek üzere gittiği istasyonda çalışanlarla tartışma yaşamış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Darbedildiği belirtilen Keskin, kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği tespit edildikten üç gün sonra yaşamını yitirmişti.

Şüphelilerin ifadeleri

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.A., olay anına ilişkin, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde, "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darbetmedim" dedi.

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

TÜVTÜRK’ten açıklama

Olayın ardından TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, olaya karıştığı belirlenen kişilerin iş akitlerinin feshedildiği ve kurum içi soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

STK'lardan tepki

Emekli Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, olayın yaşandığı istasyon önünde toplanarak siyah çelenk bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Latife Meltem Savaş Yasankal, olayın basit bir kavga olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Yasankal, olayın yalnızca bir asayiş vakası değil, “bir haysiyet davası” olduğunu ifade etti.

Soruşturma sürüyor.