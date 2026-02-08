TÜVTÜRK'ten, Ankara'da araç muayene istasyonunda yaşanan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. TÜVTÜRK'ten gelen dikkat çeken açıklamada, 2 Şubat'ta Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda yaşanan ve polis memuru Keskin'in vefatıyla sonuçlanan olay sebebiyle derin bir üzüntü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada meselenin her yönüyle açıklığa kavuşturulması için titiz bir çalışma yürütüldüğü vurgulanarak, şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme ilkesinin bir gereği olarak hayatını kaybedeb polis memuruna saldırıyı gerçekleştiren çalışanın iş akdinin feshedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından başlayan adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda aldığımız yeni kararlar dışında, bu elim olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdi feshedilmiştir. İç soruşturma ayrıca devam etmektedir. Gelinen noktada, sürecin sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etmesi, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olmayı temel ilke edindiğimizin bilinmesini isteriz.

Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz. Bu vesileyle bir kez daha merhum polis memurumuzu rahmetle anıyor, acılı ailesine baş sağlığı diliyoruz."