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Kaynak: Haber Merkezi

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması İzmir ve Türkiye gündeminde deprem etkisi yaratırken, cezaevinde bulunan önceki başkan Tunç Soyer, Tugay’ın geçişi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soyer, Nâzım Hikmet’in “Korkuyor Adnan Menderes” hicvine atıfta bulunarak hicivde yer alan, “Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu” sözlerini sarf etti.

Soyer, sözlerinin devamında, “İzmir’in duruşu teslim olmaz. Bu duruş siyasidir çünkü İzmirli siyaseti bıraksa da siyasetin onu bırakamayacağını bilir.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Grup Toplantısı'nda resmen AK Parti’ye katıldı. Tugay’a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

TUNÇ SOYER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine (İZBETON ve kooperatifleşme modelleri) yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında Temmuz 2025’te gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamelerde kooperatif ihaleleri ve belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin usulsüzlük suçlamaları yer alırken, Soyer hakkındaki tüm iddiaları reddetmiş, sürecin tamamen siyasi bir operasyon olduğunu savunmuştu. Soyer’in yargılaması tutuklu olarak devam etmektedir.