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Yaklaşık 400 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, geçirdiği bacak ameliyatının hemen ardından yeniden cezaevine sevk edildi. Mutlu’nun kızı ve aynı zamanda avukatı olan Begüm Nazlı Mutlu, babasının durumuna tepki göstererek sağlık koşullarının yaşam hakkını riske attığını vurguladı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, sağlık sorunlarına karşın 400 gündür Silivri’de tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, bacağındaki rahatsızlık nedeniyle önceki gün ameliyat edildi.

'FELÇ OLMA İHTİMALİ VAR'

Mutlu, Silivri Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyattan sonra geri cezaevine gönderildi. Mutlu’nun cezaevine alınmadan önce de aynı bölgeden ameliyat olduğunu belirten Mutlu’nun kızı ve avukatı Begüm Nazlı Mutlu, "Doktoru bu müdahale için ‘seni ancak bir yıl götürür, sonra yine nükseder’ demişti. Cezaevinde şikâyetleri artınca his kaybı başlanacağı ortaya çıktı" diye konuştu.

Bu operasyonun günü kurtarmaya yönelik bir tedavi olduğunu söyleyen Mutlu, "Operasyonun olumlu etkisini göstermesi iki ayı bulacakmış. Doktorlar 15 gün hastanede tedavi görmesini söylüyor. Çünkü riski bir durum, felç olma ihtimali de var. Fizik tedavi de alması gerekiyordu sorunlarla beraber tutuklu yargılama, yargısız bir infazdan da öte yaşam hakkını tehdit eden bir hal alıyor" şeklinde konuştu.