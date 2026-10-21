Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Ekonomi Servisi

Borsa İstanbul, BIST 500 endeksinin bileşenlerinde değişikliğe gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, RAL Yatırım Holding payları 21 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görecek.

Söz konusu karar doğrultusunda şirket, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1’inci maddesi kapsamında BIST 500 endeksinden çıkarılacak.

RAL YATIRIM HOLDİNG’İN YERİNİ ETİLER GIDA ALACAK

Endeksten çıkarılacak RAL Yatırım Holding’in yerine Etiler Gıda dahil edilecek. Şirketin, 2026 yılının dördüncü üç aylık dönemi için belirlenen BIST 500 yedek listesinde ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Endeks kapsamındaki düzenleme 21 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

YAKIN İZLEME PAZARI NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul bünyesindeki Yakın İzleme Pazarı, finansal durumu, faaliyetleri veya ilgili mevzuata uyumu açısından belirli riskler taşıdığı değerlendirilen şirketlerin paylarının işlem gördüğü pazar olarak tanımlanıyor.

Bir şirketin bu pazara alınması, paylarının işlem gördüğü piyasa segmentini etkileyebildiği gibi endeks kapsamındaki değişiklikleri de beraberinde getirebiliyor.

Yatırımcıların, şirketlerin işlem gördüğü pazarlara ilişkin kararları ve endeks düzenlemelerini değerlendirirken KAP bildirimleriyle Borsa İstanbul’un resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.