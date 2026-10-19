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Tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Silivri Cezaevi'nden hastaneye götürülen Mutlu'nun sabah saatlerinde ameliyata alındığı bildirildi.

GEÇEN YIL DA AMELİYAT OLMUŞTU

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Hasan Mutlu, Eylül 2025'te sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil ameliyat geçirmişti. Operasyonun ardından taburcu edilen Mutlu, henüz kontrol ve tedavi süreci tamamlanmadan, dört gün sonra 13 Eylül'de gözaltına alınmış ve devam eden süreçte tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE SAĞLIK ŞİKAYETLERİ ARTTI

Tutukluluk sürecinde ağrılarının ve sağlık şikayetlerinin arttığı belirtilen Mutlu, 22 Ekim 2025'te Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edilmişti.

AMELİYATIN ARDINDAN YENİDEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ameliyatın ardından yeniden cezaevine götürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Mutlu'nun sabah saatlerinde hastaneye sevk edilerek sol bacağından ameliyat olduğunu belirtti. Daha önce de aynı rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiğini hatırlatan Çelik, Mutlu'nun sağlık sorunlarına rağmen tutuklu yargılanmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Mutlu ve beraberindeki isimlerin siyasi gerekçelerle tutuklu yargılandığını savunan Çelik, ağır suçlardan yargılanan bazı kişilerin serbest dolaştığını öne sürerek yargı uygulamalarını eleştirdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Zindanı'nda tutuklu bulunan Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu bugün sabah saatlerinde hastaneye götürülmüş ve sol bacağından ameliyat olmuştur. Ameliyatın ardından yeniden cezaevine götürülen başkanımızın daha önce de bu nedenle ameliyat olduğu bilinmekte olduğu halde tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Onlarca dosyası olmasına rağmen halkımızın canına kast edenler, uyuşturucu tacirleri ve suçlular tutuksuz yargılanıp sokaklarda serbestçe dolaşırken Hasan Mutlu'ya ve yol arkadaşlarımıza sadece muhalif olduğu ve Bayrampaşa'yı kazandığı için yapılan zulmü herkes görüyor. Bu işe sebep olanların, yetkisi olduğu halde kullanmayanların, yasaları bile isteye çiğneyenlerin aldıkları ah çoğalıyor, veballeri iki dünyada da taşıyamayacakları kadar büyüyor. Tarih bu zulmü unutmayacak. Tarihi direnenler yazacak."