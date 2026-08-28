Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş çalışanlarının alamadıkları maaşlar ile tazminat talepleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri eylemlerde gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun ilettiği mesaj sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

'MÜJDEYİ CEZAEVİNDE ALDIM'

Aksu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"3 gün önce yargılanıp adli kontrol ile bırakıldığımız sosyal medya paylaşımlarının olduğu dosyadan yeni bir mahkemece tutuklandık. Gökay Başkanın paylaşımı bile yok. İkimizin fotoğrafı ve bir şiir var. Savcı tutuklanma gerekçemize, Enerji Bakanlığı önünde yaptığımız eylemlerin yönünü doğru bulmayıp 216'dan tutukluluğa sevk etti.

Üstelik bize 'Eylemle bir bağlantısı yok, ben sadece tweetleri soruyorum' diye sorgu bittikten sonra tutukluluğa gönderirken yazmış bunu...

Müjdeyi cezaevinde aldım. Madenciler yine kazanmış. Ne mutlu direnenlere! Bizim suçumuz Kralın üzerine yürüme iradesini alenen beyan etmekmiş. Ne mutlu bize :))

Gökay'ın paylaşımında dediğiyle bitireyim: Madencileriz biz. Celalileriz biz! Halkımızı çok seviyoruz!"





NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı. Eylemin 16’ncı gününde Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve iki işçi Ankara'da bakanlık önünden gözaltına alınmıştı. Aksu, sevk edildiği Ankara Adliyesi’nde tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti. Hemen ardından Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ise Manisa Soma'daki genel merkezden gözaltına alınarak tutuklanmış ve Akhisar T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.