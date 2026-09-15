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Sanayi sektörünün bel kemiği Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ozan Diren, Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'e konuştu.

'SANAYİDE BÜYÜME BELİRGİN BİÇİMDE ZAYIFLADI'

Sanayideki büyümenin son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığının altını çizen Erçin, "Sanayi büyü­mesi son üç yıldır yüzde 2–2,5 bandını aşamıyor; bunun azım­sanmayacak bir kısmı da sa­vunma sanayisi katkısından geliyor. Öncelikle bunun ne­denlerini doğru anlamamız ge­rekiyor" şeklinde konuştu.

Net, uzun vadeli, somut he­defli ve çok sıkı takip edilen ye­ni bir sanayi stratejisi oluşturulmasının vurgulayan Erçin, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD ola­rak günümüzün ihtiyaçlarını ve gelecek öngörülerini dikka­te alan 10 yıllık-15 yıllık strate­jilerin, iktisadi planların öne­minin altını çiziyoruz. Hangi teknolojilere odaklanacağız, hangi sektörlere odaklanaca­ğız, ülke rekabet stratejilerimiz ne olacak; sektörel ve bölge­sel bazda netleştirmeliyiz. Bu planların kamunun liderliğin­de iş dünyası ile istişare için­de dizayn edilmesi bir ihtiyaç. Ülkemizin bu tarz planlara ve bunun ötesinde her kesimin bu planları içselleştirmesine ve uygulamasına ihtiyacı var.Örneğin bu istişarelerde lo­komotif sektörler, net ihracat­çı sektörler dikkate alınmalı, desteklerin nasıl konumlan­ması gerektiği gibi konularda da net bir tablo çizilmeli. Ka­mu ve özel sektör aynı orta-u­zun vadeli hedeflerde hizalan­malı. Böylece tüm sanayimizin öngörülebilir bir ortamda plan yapma kapasitesine yeniden sahip olmasını sağlayabiliriz."

'ENFLASYONU KALICI OLARAK AŞAĞI ÇEKMEK ÇOK ZORLAŞIYOR'

Enflasyondaki sorunlardan da dert yanan Ozan Diren, "Kalkınma, büyümenin tüm kesimlere kapsayıcı şekil­de yansıdığı, gelirin daha adil paylaşıldığı ve yaşam standartlarının yüksel­diği bir süreç. Enflasyo­nu düşürmeden adalet­li bir gelir dağılımına erişilmesi söz konu­su değil, enflasyonun düşmesi şart. Enflas­yonla mücadelenin yarattığı maliyet de toplumda dengeli paylaşılmı­yor. Enflasyonu düşürmenin yanında teknolojik gelişmele­rin istihdama etkisini dikka­te alan bir büyüme stratejisine geçmek gerekiyor" dedi.

Sadece gıdada değil, hizmet sektöründe de eğitim­de de çok pahalı olunduğunu ifade eden Diren, "Sektörlerle bir araya gelip konuştuğumuz­da toplam maliyetlerinin çok arttığını kalem kalem anlatı­yorlar. Ve bu ister istemez fiyat­lara yansıyor. Böyle bir durum­da fiyatlama davranışlarını ve beklentileri yeniden düzelt­mek, enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek çok zorlaşıyor. Öncelikle tarım ve tarıma dayalı sanayiyi birlikte ele almalıyız. Bölgesel tarımsal üstünlüklerimizi ve beslenme ihtiyacımızı merke­ze koyan, etrafında tarıma da­yalı sanayiyi yapılandıran, gı­da israfını azaltan ekosistemler geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.