Sanayi sektörünün bel kemiği Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ozan Diren, Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'e konuştu.
'SANAYİDE BÜYÜME BELİRGİN BİÇİMDE ZAYIFLADI'
Sanayideki büyümenin son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığının altını çizen Erçin, "Sanayi büyümesi son üç yıldır yüzde 2–2,5 bandını aşamıyor; bunun azımsanmayacak bir kısmı da savunma sanayisi katkısından geliyor. Öncelikle bunun nedenlerini doğru anlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Net, uzun vadeli, somut hedefli ve çok sıkı takip edilen yeni bir sanayi stratejisi oluşturulmasının vurgulayan Erçin, şu ifadeleri kullandı:
"TÜSİAD olarak günümüzün ihtiyaçlarını ve gelecek öngörülerini dikkate alan 10 yıllık-15 yıllık stratejilerin, iktisadi planların öneminin altını çiziyoruz. Hangi teknolojilere odaklanacağız, hangi sektörlere odaklanacağız, ülke rekabet stratejilerimiz ne olacak; sektörel ve bölgesel bazda netleştirmeliyiz. Bu planların kamunun liderliğinde iş dünyası ile istişare içinde dizayn edilmesi bir ihtiyaç. Ülkemizin bu tarz planlara ve bunun ötesinde her kesimin bu planları içselleştirmesine ve uygulamasına ihtiyacı var.Örneğin bu istişarelerde lokomotif sektörler, net ihracatçı sektörler dikkate alınmalı, desteklerin nasıl konumlanması gerektiği gibi konularda da net bir tablo çizilmeli. Kamu ve özel sektör aynı orta-uzun vadeli hedeflerde hizalanmalı. Böylece tüm sanayimizin öngörülebilir bir ortamda plan yapma kapasitesine yeniden sahip olmasını sağlayabiliriz."
'ENFLASYONU KALICI OLARAK AŞAĞI ÇEKMEK ÇOK ZORLAŞIYOR'
Enflasyondaki sorunlardan da dert yanan Ozan Diren, "Kalkınma, büyümenin tüm kesimlere kapsayıcı şekilde yansıdığı, gelirin daha adil paylaşıldığı ve yaşam standartlarının yükseldiği bir süreç. Enflasyonu düşürmeden adaletli bir gelir dağılımına erişilmesi söz konusu değil, enflasyonun düşmesi şart. Enflasyonla mücadelenin yarattığı maliyet de toplumda dengeli paylaşılmıyor. Enflasyonu düşürmenin yanında teknolojik gelişmelerin istihdama etkisini dikkate alan bir büyüme stratejisine geçmek gerekiyor" dedi.
Sadece gıdada değil, hizmet sektöründe de eğitimde de çok pahalı olunduğunu ifade eden Diren, "Sektörlerle bir araya gelip konuştuğumuzda toplam maliyetlerinin çok arttığını kalem kalem anlatıyorlar. Ve bu ister istemez fiyatlara yansıyor. Böyle bir durumda fiyatlama davranışlarını ve beklentileri yeniden düzeltmek, enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek çok zorlaşıyor. Öncelikle tarım ve tarıma dayalı sanayiyi birlikte ele almalıyız. Bölgesel tarımsal üstünlüklerimizi ve beslenme ihtiyacımızı merkeze koyan, etrafında tarıma dayalı sanayiyi yapılandıran, gıda israfını azaltan ekosistemler geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.