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Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel'in geçtiğimiz yıl Yozgat'ta düzenlediği mitingte yaptığı konuşmasıyla gündeme gelen ismin, CHP'den ihraç edildiği iddia edildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısında aktardığına göre, CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği traktörlü mitingde yaptığı konuşmayla kamuoyunun gündemine gelen Abdullah Ceyhan da Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla partiden ihraç edildi.

Abdullah Ceyhan, Özgür Özel'in katıldığı Yozgat mitinginde yaptığı, "Turp ile şalgamla devlet idare edilmez. Devlet, adaletle, hukukla idare edilir" sözleriyle mitingin sembol ismi haline gelmiş, konuşması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

İhraç kararına ilişkin açıklama yapan Abdullah Ceyhan ise, "Bu karar benim için yok hükmündedir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, Özgür Başkanımız neredeyse oradayız. Ne derse ölümüne, kalımına, kellemle oradayım." ifadelerini kullandı.

"İLÇE YÖNETİMİ MYK KARARIYLA GÖREVDEN ALINDI"

Öte yandan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Fırat, "Medya ve sosyal medyada yer alan “Yozgatlı Abdullah amca ihraç edildi” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yozgat İli Aydıncık İlçe Yönetimi MYK kararıyla görevden alınmıştır. Abdullah Ceyhan mevcut yönetimde bulunduğu için yönetimdeki görevi sonlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir disiplin ya da ihraç işlemi söz konusu değildir." dedi.