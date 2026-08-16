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Kaynak: AA

Türkiye'nin uydu yayıncılığı altyapısında önemli bir geçiş tamamlandı. 2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, Türksat filosundaki daha yüksek kapasiteli uydulara taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 yıldır kullanılan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle geçişin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirildiğini açıkladı.

573 TELEVİZYON VE 215 RADYO KANALI TAŞINDI

Operasyon kapsamında 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınları yeni nesil uydulara aktarıldı. Yaklaşık 1000 frekans ve yayın parametresinin saniyeler içinde eş zamanlı olarak yeni adreslerine yönlendirildiği bildirildi.

Uraloğlu, yaklaşık bir ay süren teknik hazırlıkların ardından gerçekleştirilen operasyon sırasında yayınlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığını belirtti.

ÇANAK ANTENLERİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK

Yeni uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle vatandaşların çanak antenlerini veya anten açılarını değiştirmesine gerek kalmayacak.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan cihazlarda kanal listeleri otomatik olarak yenilenirken, eski uydu alıcılarında ise “şebeke taraması” veya “ağ taraması” yapılarak yeni frekanslara ulaşılabilecek.

SIRADA TÜRKSAT 7A VAR

Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ardından yeni hedefin Türksat 7A olduğunu kaydeden Uraloğlu, uydunun da yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.