Fidias Panayotu, İsrailli yatırımcıların son yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde özellikle gayrimenkul ve arazi geliştirme sektörlerinde büyük ölçüde yatırım yaptığını belirterek, “İsrail GKRY’yi satın alıyor” ifadelerini kullandı.

Panayotu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, İsrail kaynaklı yatırımların ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını değiştirme riski taşıdığına dikkat çekti.

Yabancıların yoğun gayrimenkul alımlarının bazı bölgelerde “kapalı ikamet alanları” oluşturduğunu savunan Panayotu, ekonominin giderek yabancı yatırımlara bağımlı hale geldiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere’den gelen yatırımlara da değinen Panayotu, yabancıların ülkede mülk edinmesinin “kontrolsüz ve hukuksuz” şekilde ilerlemesinin çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İsrailli şirketlerin çoğu zaman kendilerini “Kıbrıslı şirket” gibi gösterdiğini öne süren Panayotu, hükümetin kontrolsüz inşaat izinleri vermesi halinde bu yatırımların daha da artacağını ifade etti.

2024 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu’nda bağımsız milletvekili olarak görev yapan Panayotu, partisinin meclise girmesi halinde yabancı yatırımlara yönelik daha sıkı denetim içeren yasa teklifleri sunacaklarını söyledi.