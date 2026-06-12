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Türkiye'nin vize politikalarında dikkat çeken bir güncellemeye gidildi. Uzun zamandır Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarına sağlanan "sadece pasaportla giriş" kolaylığı resmi makamlarca askıya alındı. Yürürlüğe giren bu yeni düzenlemeyle beraber, söz konusu ülkenin vatandaşları için vizesiz seyahat dönemi kapanmış oldu.

12 YILLIK ANLAŞMA DURDURULDU

İki ülke yetkilileri arasında 19 Nisan 2012 tarihinde imzalanan ve 25 Haziran 2012'de Bakanlar Kurulu'nun onayından geçerek hayata geçirilen vize muafiyeti anlaşması, bu son kararla birlikte geçici olarak durduruldu.

SEYAHAT ÖNCESİ VİZE ŞARTI

Resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre, alınan kararın ardından umuma mahsus pasaport taşıyan Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarının Türkiye sınırlarından geçebilmeleri için seyahatleri öncesinde mutlaka vize başvurusunda bulunmaları ve vizelerini onaylatmaları gerekecek. Aksi takdirde, yalnızca pasaport ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları mümkün olmayacak.