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Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain sevkiyatlarını yönettiği belirtilen Uruguaylı uyuşturucu karteli lideri Sebastián Marset'in OCCRP’ye demeç veren savunma ekibi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin davayı yürütme yetkisinin bulunmadığını belirterek tüm suçlamaların düşürülmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Avukatlar, federal yargı yetkisinin dayandırıldığı tek finansal işlemin, Virginia'daki bir sunucu üzerinden otomatik olarak gerçekleşmesi sebebiyle ABD adli makamlarının yargılama yetkisi taşımadığını öne sürüyor.

KRİPTO PARA GASPI İDDİASI

Savunma tarafı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarının Marset'i sorgularken Miranda haklarını okumadığını, avukata erişim hakkını kısıtladığını ve sunulan uzlaşma teklifinin reddedilmesi üzerine misilleme amacıyla iddiaları hazırladığını iddia etti. Ayrıca DEA yetkililerinin müvekkillerinden kripto para gasp etmeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

FEDERAL YARGI YETKİSİ TEK BİR BANKA TRANSFERİNE DAYANIYOR

Davadaki ana hukuki tartışma, suçların ülke sınırları dışında işlenmiş olması noktasına odaklanıyor. Savcılık makamı; kokain sevkiyatı ve Hong Kong ile Çin üzerindeki bankalar aracılığıyla yürütülen kara para aklama ağına liderlik etmekle suçladığı Marset hakkındaki federal yargı yetkisini, suç ortağı Federico Ezequiel Santoro Vassallo'nun gerçekleştirdiği bir havaleyle ilişkilendiriyor. Dosyadaki bilgilere göre Çin'den Portekiz'e aktarılan para, Richmond, Virginia'da konuşlu bir ABD bankası sunucusundan geçti.

SAVUNMA EKİBİNDEN YARGILAMA YETKİSİNE TEPKİ

Marset'in baş avukatı Robert Feitel, müvekkilinin hiçbir zaman Virginia'da bulunmadığını, bahsi geçen havaleyi bizzat yapmadığını ve paranın ABD sunucularından aktarılacağından haberdar olamayacağını dile getirdi. Feitel, toplam 203 işlem arasından yalnızca birinin yerel bir sunucudan geçmiş olmasının ABD'ye yargı yetkisi vermeyeceğini kaydetti. ABD makamlarının uluslararası davalardaki geniş yetki kullanımı çerçevesinde, Marset'in yakalanması amacıyla 2 milyon dolar ödül koyduğu biliniyor.

FUTBOL SAHALARINDAN UYUŞTURUCU AĞLARINA

Washington Post gazetesinin analizinde; Paraguay, Uruguay ve Bolivya emniyet verileri doğrultusunda Marset'in 28 yaşında özel jetlerle nakit ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, 31 yaşına geldiğinde 1 milyar doları aşan bir servete ulaştığı vurgulandı. "Güney'in Kralı" unvanıyla tanınan şüphelinin, futbol kariyerinde Paraguay'ın Capiata kulübünde 10 numaralı formayı giymek adına 10 bin dolar ödediği ve futbol kariyerini uyuşturucu gelirlerini meşrulaştırma aracı olarak kullandığı tespit edildi.

POLİS BASKINI VE SAVCI PECCİ CİNAYETİ SUÇLAMASI

O dönemde Bolivya'daki ikametgahına düzenlenen polis baskınından kaçmayı başaran Marset, yayımladığı videoda emniyet mensupları tarafından önceden uyarıldığını öne sürmüş, yetkililer ise bu iddiayı reddetmişti. Şüpheli ayrıca, 2022 yılında Kolombiya'da hayatını kaybeden Paraguaylı savcı Marcelo Pecci cinayetinin azmettiricisi olmakla da itham ediliyor.

“TÜRKİYE’YE KAÇMAYA ÇALIŞTI” İDDİASI

2021'de sahte Paraguay pasaportuyla seyahat etmeye çalışırken Dubai'de yakalanan Marset, Uruguay Büyükelçiliği'nin Abu Dabi Adli Dairesi'ne sunduğu resmi yazışmalar neticesinde serbest bırakıldı. Büyükelçilik belgesinde, şahsın Uruguay vatandaşı olduğu ve yasal pasaport başvurusunda bulunabileceği ifade edildi.

Kimi yabancı basın kaynakları Marset’in, yakalandığında Türkiye'ye seyahat etmeye çalıştığını iddia etti.

Son olarak Marset, mart 2026’da Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra kentinde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla yakalandı. Operasyonu Bolivya polisi gerçekleştirirken Marset, ABD’ye ait bir uçakla ülke dışına çıkarıldı ve Amerikan makamlarına teslim edildi.