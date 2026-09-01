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Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Washington’daki NASA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle uzay araştırmaları için kritik önem taşıyan Artemis Anlaşmaları’na imza attı. Bu tarihi adımla birlikte Türkiye, uluslararası mutabakata katılan 71’inci ülke konumuna yükseldi.

NASA Başkanı Jared Isaacman’ın ev sahipliği yaptığı imza töreninde, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Uzay ve Çevre İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Connor Tomlinson da hazır bulundu. Tören sırasında bir konuşma yapan Isaacman, Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis Anlaşmaları'nın 71. imzacısı olarak ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını dile getirdi.

MİLLİ AY MİSYONU AYAP-1 YOLDA

İmza töreninin ardından NASA tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine dikkat çekildi. Kendi Ay uydularını tasarlayıp fırlatabilen az sayıdaki seçkin ve hızla büyüyen ülkenin arasına katılan Türkiye'nin, ilk Ay misyonu olan AYAP-1'i çok yakında uzaya fırlatacağı vurgulandı.