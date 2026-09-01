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Kocaeli’de 2006 model Mercedes satın alan bir vatandaşın, yıllar sonra aracının geçmişte gümrükte düşük vergi ödemek amacıyla otomobil yerine "buzdolabı" olarak beyan edildiğini öğrenmesi, ikinci el araç alımında gözden kaçan hukuki riski gündeme taşıdı.

Vatandaşların büyük bölümü araç alırken yalnızca tramer kaydı, kilometre, değişen parçalar ve ekspertiz raporuna odaklanıyor. Ancak yaşanan olay, teknik açıdan kusursuz görünen bir aracın hukuki geçmişinin temiz olmayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda ithal edilen araçlarda gümrük kayıtlarının incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

VATANDAŞ NE YAPMALI? ADIM ADIM SORGULAMA SÜRECİ

Araç satın alma aşamasındaki vatandaşların izlemesi gereken yasal ve idari adımlar şu şekilde özetleniyor:

E-DEVLET KONTROLÜ

İlk olarak e-Devlet üzerinden Türkiye Noterler Birliği’nin "Adıma Tescilli Araç Sorgulama" hizmetinden aracın hak mahrumiyeti bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

GÜMRÜK İDARESİ ARAŞTIRMASI

e-Devlet ekranı gümrük beyannamesini veya GTİP kodunu göstermediği için, şüpheli ithal araçlarda ruhsattaki şasi numarası ve ilk tescil bilgileriyle gümrük idaresine başvurulmalı.

UZMAN UYARILARI: VERGİSİNİN ÖDENMESİ GEÇMİŞİ TEMİZLEMEZ

Sektör uzmanları ve hukukçular, tescilli ve muayeneli araçların dahi gümrük riski taşıyabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu:

VERGİ UZMANI RAMAZAN KALINTAŞ

Türkiye Gazetesi'ndeki verilere göre "Bir aracın Türkiye’de tescil edilmiş olması, vergisinin ödenmesi ve muayeneden geçmesi, geçmişteki tüm işlemlerin doğru olduğunun kanıtı olamaz. Eski araçlarda gümrükteki beyan ile bugün trafik sicilinde bulunan kayıt arasında farklılık olup olmadığı önemlidir. Vatandaş satın alma aşamasında aracın ruhsat ve şasi bilgilerini kontrol etmeli, ithalat geçmişi konusunda şüphe varsa ilgili gümrük idaresinden resmî bilgi talep etmelidir."

AVUKAT ERKAN KARAOĞLU

"Vatandaş kendisine bir tebligat yapıldığında süreleri kaçırmamalı ve doğrudan ödeme yapmak yerine gümrük ve vergi hukuku alanında uzman bir avukattan görüş almalıdır. Geçmişteki gümrük işlemi sebebiyle araca hak mahrumiyeti konulması veya ek vergi ve ceza çıkarılması halinde araç sahibi öncelikle dosyanın tamamını inceletmelidir."