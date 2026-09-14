Kaynak: DHA

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre, lise öğrencisi Tuana Elif Gülüşan Torun’a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı.

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Torun’a, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

BAŞKANA 1 YIL 6 AY HAPİS

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hasbi Dede, ‘Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SÜRÜCÜYE 16 YIL 8 AY HAPİS

Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu sanık Adem Hasbaş’ın yargılanmasına Giresun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasına Adli Tıp raporuna göre kaza günü 1.97 promil alkollü olduğu tespit edilen tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmada yapan Hasbaş, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Yolda onu gördüm, kendi canıma kastederek ona çarpmamak için aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Adem Hasbaş’a ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'TUANA İÇİN BUGÜN ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞTIK'

Duruşması sonrası adliye binası önünde açıklamalarda bulunan Torun ailesi avukatlarından Minel Topal, karardan kısmen memnun olduklarını dile getirerek, "Savcı mütalaasını sundu, biz ve sanık avukatı da son beyanlarımızı yaparak savunmalarımızı gerçekleştirdik. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kasten insan öldürmeden müebbet hapis cezası istemi, sanığın olası kastla ölüme sebebiyet verdiğine hükmedilerek 20 yıla düşürüldü. Bu ceza da takdiri indirim yapılarak 16 yıl 8 aya indirildi ve tutukluluğun devamına karar verildi. Hepimiz Tuana için bugün elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Müebbet hapis cezası dahi verilse maalesef Tuana geri gelmeyecek. İndirim uygulanmamış olmasını tercih ederdik ancak 'olası kast' hükmü kurulduğu için karardan kısmen memnunuz" diye konuştu.