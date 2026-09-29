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Türk Telekom ve Aselsan iş birliğiyle geliştirilen yeni yerli akıllı telefon projesinin üretim merkezi ve piyasaya çıkış tarihi netleşti. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen cihazın Malatya’da üretileceğini ve 2027 yılının ilk yarısında tüketiciyle buluşmasının planlandığını açıkladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York’ta düzenlenen "19. Türkiye Yatırım Konferansı" kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Şahin, yerli telefon projesine dair stratejileri paylaştı.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar’ın aktardığı bilgilere göre; Türk Telekom, projede salt "yerli üretim" duygusuna hitap etmenin ötesine geçerek küresel standartlarda bir rekabet hedefliyor.

"SADECE YERLİ OLDUĞU İÇİN DEĞİL, KALİTESİYLE TERCİH EDİLECEK"

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu'nun da katıldığı toplantıda Şahin, cihazın pazar stratejisine dair şu detayları vurguladı:

“Cihazın yalnızca yerli olduğu için tercih edilmesini değil; teknolojisi, donanım özellikleri, yazılım altyapısı ve sunduğu kullanıcı deneyimiyle kendi segmentindeki küresel rakipleriyle güçlü bir şekilde rekabet edebilmesi amaçlanıyor. Cihazın isimlendirilmesi sürecinde profesyonel destek alınacak. Bu marka inşası ve pazarlama aşamasında, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un edindiği tecrübelerden dersler çıkarılacak. Ürünün pazara girişinde ve dağıtımında Türk Telekom'un sahip olduğu dev ekosistem kullanılacak. Şirketin Türkiye genelindeki 606 bayisi ve 57 milyona ulaşan mevcut müşteri tabanı, telefonun geniş kitlelere ulaştırılmasında stratejik bir avantaj sağlayacak.”

Türkiye'de daha önce Aselsan da dahil olmak üzere çeşitli şirketlerin yerli telefon girişimleri olmuş, son dönemde ithal ürünlere uygulanan vergiler yabancı markaları da Türkiye'de üretime yöneltmişti. Aselsan'ın teknolojik altyapısı ile Türk Telekom'un devasa pazar gücünü birleştiren bu yeni adımın, 2027 yılı itibarıyla akıllı telefon pazarında iddialı bir oyuncu yaratması bekleniyor.