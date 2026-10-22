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Kaynak: ANKA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması (BIMDTC 2026), Ankara Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Kışlası'nda gerçekleştiriliyor.

19-25 Ekim tarihleri arasındaki organizasyona 32 ülke katılırken, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı takımları olmak üzere toplam 5 takım temsil ediyor.

SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARI DA YER ALIYOR

İki aşamalı yarışmada takımlar ilk olarak parkur performanslarına göre sıralanacak. En iyi dereceyi elde eden takımlar finalde mücadele edecek.

Organizasyonda BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve çeşitli Türk savunma sanayisi firmaları da geliştirdikleri uçangöz ve anti-uçangöz sistemlerini sergileyecek.

FİNAL 24 EKİM'DE

23 Ekim'de savunma sanayisi firmalarının sergileri ve uçuş gösterileri gerçekleştirilecek. 24 Ekim'de ise final müsabakaları ve ödül töreni yapılacak.

Yarışmada “En İyi Askeri Takım” ve “En İyi Pilot” kategorilerinde ilk üç dereceye girenlere ödül verilecek.