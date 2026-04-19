Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 12.00’de 42 bin 589 megavatsaat olarak gerçekleşti. En düşük tüketim ise 04.00’te 31 bin 26 megavatsaat seviyesinde kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde kaynak dağılımı dikkat çekti. Buna göre üretimde ilk sırayı yüzde 29,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Diğer üretim kaynakları ise şöyle sıralandı:

Rüzgar santralleri: Yüzde 23,7

Akarsu santralleri: Yüzde 10,4

ELEKTRİK TİCARETİ DENGELİ SEYRETTİ

Türkiye, dün ayrıca 12 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı ve 2 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, elektrik üretim ve tüketim dengesinin gün içinde istikrarlı seyrettiğini ortaya koydu.