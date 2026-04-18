Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,5 azalarak 189 milyon 386 bin 437 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1952 lira 1 kuruş, en düşük 10.00-16.00 saatlerinde 0 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 354 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 427 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 874 lira 99 kuruş, en düşük 190 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.