Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülke genelinde dün enerji üretimi ve tüketimi arasındaki denge korundu. Kayıtlara geçen verilere göre, günlük bazda 923 bin 41 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, toplam tüketim 919 bin 615 megavatsaat seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, Türkiye’nin kendi enerji ihtiyacını karşılama noktasındaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

ÖĞLE SAATLERİNDE TÜKETİM PATLAMASI

Saatlik bazda yapılan incelemelerde, vatandaşların ve sanayinin enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu anlar gün yüzüne çıktı. Dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 850 megavatsaatle tam saat 12.00’de kaydedildi. Enerji ihtiyacının en dip yaptığı saat ise 31 bin 992 megavatsaatle sabaha karşı 05.00 oldu.

ENERJİNİN DEVLERİ: BARAJLAR VE GÜNEŞ PANELLERİ

Üretim kaynakları arasındaki dağılım, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye verdiği önemi kanıtlar nitelikte. Üretimde ilk sırada yüzde 30,4’lük dev payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Onu, güneşli havaların etkisiyle yüzde 16,4 pay alan güneş santralleri ve yüzde 14,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

İHRACATTA BÜYÜK BAŞARI: KOMŞULARA ENERJİ SATTIK

Dış ticaret dengesinde enerji kaleminde yüz güldüren rakamlar paylaşıldı. Türkiye, dün 6 bin 788 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, dışarıdan alınan elektrik miktarı (ithalat) 3 bin 379 megavatsaatle sınırlı kaldı. Böylece Türkiye, bölgedeki enerji köprüsü olma rolünü pekiştirdi.