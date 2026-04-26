ÇAYMER, Ar-Ge çalışmalarıyla çayın kalitesini ve çeşitliliğini artırmak amacıyla yeni ürünler geliştirdi. Bunlar arasında beyaz çay, çay çiçeği, coğrafi işaretli elek altı, Rize filizi, el yapımı yeşil çay, oolong çayı ve zemheri çayı gibi özel butik çaylar yer alıyor.

BEYAZ ÇAY NEDEN BU KADAR PAHALI?

ÇAYMER Genel Müdürü Çevre Mühendisi Muhammet Çomoğlu, beyaz çayın üretim sürecini şöyle açıkladı:"Beyaz çay, çay bitkisinin en tepe tomurcuğundan toplanarak üretiliyor. 2025 yılında müstahsilimize kilogram başına 6 bin TL fiyat vererek aldık. Yaklaşık 6 kilogram yaş çaydan 1 kilogram beyaz çay elde ediliyor. Yaş çay maliyeti 36 bin TL'yi bulurken, diğer masraflar eklendiğinde kilogram satış fiyatı 40 bin TL'ye ulaşıyor."

Çomoğlu, beyaz çayın toplanmasının oldukça meşakkatli olduğunu ve bu nedenle çok sınırlı miktarda üretilebildiğini vurguladı.

SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

Beyaz çayın antioksidan içeriğinin çok yüksek olduğunu belirten Çomoğlu, şu faydaları sıraladı:

Kanser önleyici özelliği bulunuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Vücudu gençleştirici etki sağlıyor.

BUTİK ÇAYLAR NASIL DEMLENMELİ?

Muhammet Çomoğlu, butik çayların lezzetini korumak için doğru demleme yönteminin çok önemli olduğunu belirtti. French press veya süzgeçli demlik kullanılması gerektiğini söyleyen Çomoğlu, demleme sıcaklıkları ve sürelerini şöyle açıkladı:

Beyaz çay: 80°C sıcaklıkta, 3 dakika demlenmeli.

Yeşil çay: 85°C sıcaklıkta, 3 dakika demlenmeli.

Oolong çayı: 90°C sıcaklıkta, 5 dakika demlenmeli.

Çay çiçeği çayı: 85°C sıcaklıkta, 3 dakika demlenmeli.

Zemheri çayı: 95°C sıcaklıkta, 10 dakika demlenmeli.



ÖNEMLİ UYARI

Çaylar haşlanmış kaynar suyla demlenmemeli. Belirtilen sıcaklık ve sürelerde demlendikten sonra posasından hemen ayrılmalı. Aksi takdirde tadı acılaşır.

Kireçsiz su kullanılması ve suyun kaynadıktan sonra yaklaşık 8 dakika dinlendirilerek istenen sıcaklığa getirilmesi öneriliyor.

Beyaz çay ve diğer butik çaylar, hem yüksek katma değeri hem de sağlık faydalarıyla çay severlerin ilgisini çekiyor. Sınırlı üretim nedeniyle bu özel çayları bulmak da oldukça zor.