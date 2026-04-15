Tatvan’da mesleki faaliyetleri çay ocağı ve kahvecilik olan esnafın talebi üzerine toplanan ilgili komisyon, maliyet tablolarını inceleyerek yeni fiyat tarifesini belirledi.

Bitlis Birlik Başkanlığına yapılan başvurunun onaylanmasının ardından, ilçede bir bardak çayın fiyatı 12,50 TL olarak güncellendi.

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Sönmez, toplam maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle yüzde 25 oranında bir fiyat artışının uygun görüldüğünü söyledi.

Sönmez, "15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla çay ücret tarifesi 12,50 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu karar, ilgili birlik ve komisyon tarafından yapılan titiz değerlendirmeler neticesinde alınmıştır" dedi.