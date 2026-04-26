Ashlea’nın çalışma hayatı, birçok kişinin hayalini kurduğu bir denge üzerine kurulu. Uzak maden sahalarına uçakla gidip orada konakladığı FIFO sistemiyle çalışan genç sürücü, yılın yalnızca 22 haftasında direksiyon sallıyor.
Hiç kimsenin yanaşmadığı işte ayda 520 bin lira kazanıyor: İşte işin sırrı…
Avustralya’da yaşayan 26 yaşındaki Ashlea, alışılagelmiş mesai saatlerine meydan okuyarak maden sektöründe damperli kamyon şoförlüğü yapmaya başladı. "Fly-In-Fly-Out" (FIFO) sistemi sayesinde yılın sadece 6 ayını çalışarak geçiren genç kadın, aylık 520 bin lira kazanıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Maden sahasında olduğu dönemde günde 12 saatlik zorlu vardiyalarla 14 gün kesintisiz çalışan Ashlea, bu yoğun sürecin ardından tam 14 günlük kesintisiz bir mola hakkı kazanıyor.
Sektöre "greenie" (acemi) olarak adım atan Ashlea, kısa sürede katettiği mesafe ile finansal bir devrim yaptı.
İlk işe başladığında saatlik 36,50 dolar kazanan genç kadının ücreti, tecrübe kazandıkça 51,50 dolara kadar yükseldi.
Primler ve yoğun çalışma temposuyla birleşince aylık geliri 260 bin TL ile 520 bin TL arasında değişen bir seviyeye ulaştı. Yıllık kazancının ise ek primlerle birlikte 5,5 milyon TL bandını zorlaması bekleniyor.
Klasik ofis hayatının kendisine göre olmadığını her fırsatta dile getiren Ashlea, kazandığı bu servetle yılın geri kalan yarısını dünyayı gezerek geçiriyor.
Konaklama, yemek ve ulaşım masraflarının şirket tarafından karşılanması sayesinde kazancının neredeyse tamamını biriktirebilen genç kadın, madencilik sektörünü hem finansal özgürlük hem de küresel seyahat tutkusu için bir kapı olarak görüyor.