İran: ABD askerlerini etkisiz hale getirdik

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarından fırlatılarak ülke hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu. Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi sözcüsü, yerleşim yerlerinden uzak ücra bölgelere düşen kalan 3 füze nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Reuters ise Ürdün'deki üsse yönelik saldırıda şimdiye kadar herhangi bir can kaybının bulunmadığını bildirdi.