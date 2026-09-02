İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD üssünü vurduğunu ve çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Reuters ise Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırıda şimdiye kadar can kaybı olmadığını yazdı. Ürdün, İran'dan fırlatılan 13 balistik füzeden 10'unun önlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu, İran'dan düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
İran: ABD askerlerini etkisiz hale getirdik
ABD’nin saldırılarına karşın İran Devrim Muhafızları misilleme başlattı. Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt’te yer alan ABD üslerine füzeyle misilleme yapıldı.Kaynak: AA
İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD askeri kışlasına balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. İran televizyonu IRIB'in yayınladığı açıklamada, Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarındaki Camp Titin'de bulunan bir ABD Deniz Piyadeleri kışlasına balistik füze saldırısı düzenlediğini ve kampta çok sayıda ABD askerini öldürdüğünü açıkladı.
Al Jazzera'nın haberine göre "çeşitli tesisleri ve düşman saldırı helikopterlerinin" imha edildiği de iddia edildi.
10’U ENGELLENDİ, 3 FÜZE İSABET ETTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde bir düğün evine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak Ürdün’de bulunan ABD üssünü hedef aldı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında yer alan "Camp Titin" adlı ABD Deniz Piyadeleri kışlasına balistik füzelerle saldırı düzenlendiği ve kampta çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre, saldırıda çeşitli tesislerin ve düşman taarruz helikopterlerinin imha edildiği de iddialar arasında yer aldı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarından fırlatılarak ülke hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu. Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi sözcüsü, yerleşim yerlerinden uzak ücra bölgelere düşen kalan 3 füze nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Reuters ise Ürdün'deki üsse yönelik saldırıda şimdiye kadar herhangi bir can kaybının bulunmadığını bildirdi.
ABD’NİN SALDIRISINA İRAN’DAN MİSİLLEME
İran, Tasnim haber ajansının aktardığı bilgilere göre Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan radar tesisleri ile ABD güçlerinin konuşlandığı noktalara insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi. Öte yandan Kuveyt ordusu da İran'dan füzeler ve İHA'larla gerçekleştirilen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu belirterek vatandaşlara güvenlik talimatlarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
Yaşanan bu son gelişmelerin arka planında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik yeni bir saldırı başlattığını açıklaması yer alırken, İran ordusu da bu hamleye karşı füze ve İHA'larla misilleme başlattığını ilan etmişti.