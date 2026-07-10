Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, bu yıl ikinci kez düzenlenen Kınık Karavan Fest 2026’ya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yüzlerce doğasever, altı gün boyunca kamp ve karavan kültürünü Bilecik’te yaşadı.

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‎2026 Şeyh Edebali Yılı etkinliklerine destek amacıyla 3-8 Temmuz tarihleri arasında Çömlek Köyü Kınık Köyü Gölbaşı Kamp Karavan Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyon, 3 Temmuz’da düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

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‎Festivalde Türkiye’nin farklı illeri ile yurt dışından gelen 437 karavan ve 50’den fazla çadır yer aldı. Etkinlik, kamp ve karavan tutkunlarının yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi de ağırladı.

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‎Festival kapsamında yerel sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri, darbuka ritim performansları ve köy halkının katkısıyla düzenlenen kına gecesi etkinliği gerçekleştirildi. Ayrıca karavan kullanıcılarına yönelik konferanslar düzenlenirken, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele ve kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.

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‎Etkinliklerde halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışları gibi geleneksel oyunlar düzenlenirken, dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Hafta sonu sabahlarında katılımcılara çorba ikram edilerek Bilecik misafirperverliği sergilendi.

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‎Bu yıl festivalde ilk kez Bozüyük Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren yazarlar da yer alarak edebiyat söyleşileriyle organizasyona katkı sundu.

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‎Festival alanında kurulan yiyecek-içecek, hediyelik eşya ve Bilecik Kuruluş Kahvesi stantları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

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‎Organizasyon adına açıklama yapan Onbir Onbir Bilecikliler Grup Başkanı Hikmet Güven, amaçlarının Kınık Köyü, Pazaryeri ve Bilecik’in kültür ve turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak olduğunu belirtti. Güven, organizasyonun tamamen gönüllülük esası ve kendi imkanlarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, gelecek yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarının da benzer etkinliklere destek vermesini temenni etti.

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‎Kınık Köyü Çömlekçilik Derneği, Bir Tutkudur Karavan Grubu, Onbir Onbir Bilecikliler Grubu, Bilecikli Ramazan Kamp Karavan Grubu ve Karavan Sevdalıları11 Grubu iş birliğiyle düzenlenen festivalin gelecek yıl üçüncüsünün gerçekleştirilmesi planlanıyor.