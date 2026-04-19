CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Yolsuzluk iftirasına dünyada inanan yok, işte gerçek veriler” başlıklı değerlendirmesinde Türkiye’deki yolsuzlukla mücadele iddialarına ve uluslararası endekslerdeki görünüme ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.

“TÜRKİYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE OPERASYONLARI” TARTIŞMASI

Karabat, Türkiye’de son bir yıldır “yolsuzlukla mücadele” başlığı altında özellikle CHP’li belediyelere yönelik çok sayıda operasyon yapıldığını belirterek sürecin uluslararası göstergelere nasıl yansıdığına dikkat çekti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) verilerini hatırlatan Karabat, Türkiye’nin puanlarının yıllar içinde düşüş gösterdiğini ifade etti: 2020: 40, 2021: 38, 2022: 36, 2023: 34, 2024: 34, 2025: 31.

“TÜRKİYE 182 ÜLKE ARASINDA 124’ÜNCÜ SIRADA”

Açıklamada, Türkiye’nin 2025 verisiyle 31 puana gerileyerek 182 ülke arasında 124’üncü sıraya düştüğü belirtildi. Bu seviyenin 42 olan dünya ortalamasının oldukça altında kaldığı vurgulandı.

Karabat, operasyonların yoğunlaştığı dönemde puanlardaki düşüşün sürdüğünü belirterek, bunun uluslararası algıya yansımasına dikkat çekti.

“ULUSLARARASI ENDEKSLERDE GERİLEME” VURGUSU

Karabat, Türkiye’nin yalnızca yolsuzluk algısı endeksinde değil, farklı alanlarda da gerilediğini öne sürdü. Buna göre Türkiye;

- Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 143 ülke arasında 118. sırada

- Sefalet Endeksi’nde dünyada 5. sırada

- Temel Haklar kategorisinde 143 ülke arasında 134. sırada

- Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içinde 159. sırada

yer alıyor.

“HİBRİT REJİM” VE SİYASİ DEĞERLENDİRME

Karabat, Türkiye’nin bazı uluslararası araştırmalarda “seçimli otoriter sistem” olarak tanımlanan “Hibrit rejim” kategorisinde değerlendirildiğini de ifade etti.

Açıklamasında ayrıca şu ifadeye yer verdi:

“Tüm dünya Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanının yargı ile esir alındığını görüyor.”

Karabat, sürecin yargı bağımsızlığı ve demokrasi açısından eleştirildiğini savunarak açıklamasını tamamladı.