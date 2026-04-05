CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomi yönetimine ve iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıda olduğuna dikkat çeken Karabat, krizin faturasının her geçen gün yoksullaşan halka kesildiğini ifade etti.

“REZERV KAYBI 56 MİLYAR DOLARI AŞTI”

Karabat, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın Türkiye ekonomisine etkilerine dikkat çekerek, son bir ayda rezervlerde 56 milyar doları aşan kayıp yaşandığını ifade etti. Bu süreçte vatandaşların yeniden “yastık altı” birikimlere yöneldiğini söyleyen Karabat, ekonomide güven ve öngörülebilirliğin büyük ölçüde zedelendiğini vurguladı.

“BALON EKONOMİ EN KÜÇÜK SARSINTIDA DAĞILDI”

AK Parti'nin ekonomisinin “sıcak para ve kredi genişlemesine dayalı” olduğunu belirten Karabat, dışarıdan güçlü görünen ancak içi boş bir ekonomik yapı oluşturulduğunu savundu. Bu modelin en küçük küresel veya bölgesel sarsıntıda çözüldüğünü belirtti.

“HALKI DEĞİL, SERMAYEYİ KORUYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de hedef alan Karabat, ekonomi yönetiminin yine sıcak para girişine odaklandığını ifade etti. Karabat’a göre, mevcut politikalar halkın refahını değil, finans çevrelerinin beklentilerini önceleyen bir anlayışla yürütülüyor.

Uluslararası piyasalara faiz artışı sinyali verildiğini iddia eden Karabat, 300 baz puanlık bir artışın beklendiğini, rezerv kayıplarının sürmesi halinde bu artışın 500 baz puana kadar çıkabileceğini dile getirdi.

FAİZ YÜKÜ ARTIYOR, FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR

2026 yılının ilk iki ayında bütçeden yapılan faiz harcamalarının yüzde 111,5 artarak 640,1 milyar TL’ye ulaştığını belirten Karabat, bu yükün dolaylı zamlar yoluyla vatandaşa yansıtıldığını savundu. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamlarının bu politikanın sonucu olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde vergi gelirlerinin yüzde 67,2 artarak 2,3 trilyon TL’ye ulaştığını belirten Karabat, ücret artışlarının ise resmi enflasyon oranı ile sınırlı tutulduğunu söyledi. Bu durumun gelir dağılımını daha da bozduğunu kaydetti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

Bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin artışına değinen Karabat, yılbaşında 595,2 milyar TL olan takipteki alacakların mart sonunda 666,6 milyar TL’ye yükseldiğini ve yüzde 12’lik bir artış yaşandığını ifade etti. Faiz artışlarının bu tabloyu daha da ağırlaştıracağını vurguladı.

“TÜRKİYE EKONOMİK VE SİYASİ OLARAK SAVRULUYOR”

Karabat açıklamasının sonunda, Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi açıdan yönetilemediğini savunarak, dışa bağımlı ekonomi politikalarının ülkeyi uluslararası finans çevrelerine karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtti. Açıklamasını “Bu düzen değişecek, Türkiye yeniden bağımsız bir ekonomik yapıya kavuşacak” sözleriyle tamamladı.

Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: