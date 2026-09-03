Kaynak: İHA

Yaz mevsiminin getirdiği aşırı sıcaklar ve kuru havanın da etkisiyle Türkiye’nin farklı noktalarından gelen orman yangını haberleri tüm yurtta büyük bir üzüntüye yol açtı. Ülkenin üç ayrı şehrinde neredeyse eş zamanlı olarak başlayan yangınlar, kısa sürede geniş alanlara yayıldı.

Antalya ve Aydın illerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından bir acı haber de Bolu’dan geldi. Bolu’da otluk alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde başlayan yangın, rüzgarın sert esmesiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yayılmasını önlemek adına orman teşkilatına bağlı profesyonel ekipler ile birlikte bölgede yaşayan köylüler de büyük bir dayanışma göstererek söndürme çalışmalarına destek veriyor.

MANAVGAT’TA İLK ALARM: ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Orman yangınlarının ilk haberi Antalya’nın Manavgat ilçesinden geldi. Bölgede devriye gezen ve ihbarları değerlendiren ekipler hemen alarma geçti. Örenşehir Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz netleşmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü bölgeye hızla takviye ekipler yönlendirdi.

Yangını kısa sürede söndürebilmek amacıyla ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgedeki söndürme çalışmalarına 75 teknik personel ve orman yangın işçisi aktif olarak katılıyor. Havadan su atan helikopterler ve uçaklar ile karadaki arazöz ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için aralıksız çalışıyor.

AYDIN ÇİNE’DE YEŞİL VATANI KORUMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

İkinci yangın haberi ise Aydın’ın Çine ilçesinden ulaştı. Edinilen bilgilere göre Bahçearası Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri anında bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak ve çevre alanlara yayılmasını önlemek adına ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü amansız müdahale aralıksız sürüyor. Bölgenin engebeli yapısı karadan müdahaleyi zorlaştırsa da hava araçlarının nokta atışı su bırakma müdahaleleriyle alevler baskılanmaya çalışılıyor.



BOLU GEREDE’DE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Son yangın haberi ise Bolu’dan geldi. Otluk bir alanda henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrol dışına çıkarak yakındaki ormanlık alana sirayet etti. Bu yangın olayı, Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otluk alanda başlayan küçük çaplı alevler, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla hızla büyüdü ve bitişikteki çam ormanına geçti. Ormanlık alanda örtü yangını şeklinde ilerleyen alevleri ve yükselen dumanları gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla acil ekipler yönlendirildi.

Bolu Gerede’deki yangını kontrol altına almak ve alevlerin ağaçların tepe noktalarına ulaşarak dev bir tepe yangınına dönüşmesini önlemek amacıyla bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ile orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak, yangının seyrini değiştirmek ve rüzgarın olumsuz etkilerini en aza indirmek için havadan ve karadan başlattığı zorlu söndürme mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bölge halkı da ellerindeki imkanlarla söndürme ekiplerine su taşımada ve şerit açmada yardımcı oluyor.