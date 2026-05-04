Türkiye’nin AB ülkelerine ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,31 artarak 35 milyar 225 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı ise yüzde 3 artışla 88 milyar 630 milyon dolar olarak kaydedildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İLK SIRADA

AB’ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 10 milyar 284 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Sektörleri sırasıyla şu alanlar takip etti:

Kimyevi maddeler ve mamulleri: 4 milyar 621 milyon dolar

Hazır giyim ve konfeksiyon: 3 milyar 176 milyon dolar

Demir ve demir dışı metaller: 2 milyar 681 milyon dolar

Elektrik ve elektronik: 2 milyar 610 milyon dolar

Çelik: 2 milyar 230 milyon dolar

Makine ve aksamları: 1 milyar 342 milyon dolar

Bu sektörlerin toplam ihracattaki payı yüzde 30,49 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Ocak-nisan döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 7,2 artarak 6 milyar 769 milyon dolara çıktı.

Almanya’yı şu ülkeler izledi:

İtalya: 4,5 milyar dolar

İspanya: 3,5 milyar dolar

Fransa: 3 milyar 484 milyon dolar

Romanya: 2 milyar 443 milyon dolar



“AB, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI”

Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin de AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ifade etti.

“EKONOMİK ENTEGRASYON STRATEJİK ZORUNLULUK”

Avdagiç, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun yalnızca ticari değil, aynı zamanda jeoekonomik bir gereklilik haline geldiğini belirtti.

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine dikkat çeken Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa üretim ekosistemine daha güçlü entegrasyonunun her iki taraf için de “kazan-kazan” sonuçlar doğuracağını söyledi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTALLEŞME VURGUSU

Türkiye ile AB arasında özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sanayi dönüşümü alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini belirten Avdagiç, bu adımların sürdürülebilir büyüme açısından kritik olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE GÜVENİLİR TEDARİK MERKEZİ”

Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi konumunda olduğunu belirterek, karşılıklı ekonomik bağımlılığın stratejik bir zemine oturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yalnızca mal ihraç etmediğini, aynı zamanda Avrupa’nın üretim zincirlerine doğrudan katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ VURGUSU

Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin kritik önemde olduğunu belirten Avdagiç, Türkiye’nin “Made in EU” üretim kapsamına dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

AB’nin Hindistan ve Mercosur ile serbest ticaret anlaşmaları yaptığı bir dönemde Türkiye’nin de ihracatta aynı ticari rejime tabi olması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, bu konunun vize serbestisinden bile daha öncelikli olduğunu ifade etti.

İHRACATTA AB ETKİSİ GÜÇLENİYOR

Veriler, AB pazarının Türkiye ihracatındaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterirken, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerin derinleşmesinin hem büyüme hem de rekabet gücü açısından kritik olacağı değerlendiriliyor.