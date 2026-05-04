Fenerbahçe’de camianın tüm dikkati 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul’a çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'de seçim ateşi: Teknik direktör adayları kim?
Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’a çevrildi. Başkan adaylarının artmasıyla birlikte kulüp içindeki rekabet hız kazanırken, teknik direktör tercihi seçim sürecinin en belirleyici başlıklarından biri haline geldi.Derleyen: Haber Merkezi
Mevcut adaylar Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün yanı sıra, adaylıklarını kısa süre içinde resmen açıklaması beklenen Mehmet Ali Aydınlar ve eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte yarışın kızışacağı öngörülüyor.
Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, her adayın teknik direktör koltuğu için farklı ve iddialı stratejileri bulunuyor.
MEHMET ALİ AYDINLAR’IN HEDEFİ DÜNYA YILDIZLARI
Adaylığını resmen açıklaması an meselesi olan Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinin başında dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden Jürgen Klopp yer alıyor
Aydınlar’ın Klopp ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilse de, Alman teknik adamın Real Madrid’i bile reddetmiş olması ve önceliğinin Almanya Milli Takımı olması bu ihtimali zorlaştırıyor.
Aydınlar’ın listesindeki daha somut bir diğer isim ise Brezilya’da fırtınalar estiren Filipe Luis. Flamengo ile Copa Libertadores dahil 8 kupa kazanan genç teknik adamın şu an boşta olması, Aydınlar’ın elini güçlendiren bir detay olarak göze çarpıyor.
Hoeness’in Stuttgart ile 2028 yılına kadar süren sözleşmesi bu transferin önündeki en büyük engel.
AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNERSE "EFSANE" İLE DÖNECEK
Henüz son kararını vermemiş olsa da adaylık ihtimali güçlü olan Aziz Yıldırım cephesinde ise tanıdık bir isim ön planda: Aykut Kocaman.
Yıldırım’ın seçilmesi halinde, kulübe lig şampiyonluğu ve Avrupa’da yarı final yaşatan efsane isimle yeniden çalışmak istediği konuşuluyor. Kocaman'ın 2021'den bu yana takım çalıştırmıyor oluşu ise camiadaki en büyük soru işareti.
ORTAK ADAY: OLİVER GLASNER
Başkan adaylarından bağımsız olarak Fenerbahçe’nin kurumsal hafızasında yer alan bir diğer isim ise Oliver Glasner. Eintracht Frankfurt ile kazandığı Avrupa Ligi zaferi sonrası Crystal Palace’ta da rüştünü ispatlayan Avusturyalı çalıştırıcının sezon sonunda İngiltere’den ayrılacak olması, onu tüm adaylar için cazip bir seçenek haline getiriyor.