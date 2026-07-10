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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Venezuela'da deprem yaralarını sarmak için 1 TIR dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesini bölgeye gönderdiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık, sınırların ötesinde evrensel bir değerdir. Venezuela’da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için sahada görev yapan UMKE ekiplerimizin ardından, şimdi de 1 TIR dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesini bölgeye gönderdik. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.