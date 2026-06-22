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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail merkezli Kikar'ın analizinde, ASELSAN öncülüğünde geliştirilen çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin hızla ilerlediğine dikkat çekildi. Analizde, sistemin füze, İHA, SİHA ve drone sürülerine karşı Türkiye'nin hava sahasını korumayı hedeflediği belirtilirken, projenin Avrupa'nın en büyük savunma projelerinden biri olarak öne çıktığı vurgulandı.

İsrail medyasından Kikar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki en kritik projelerinden biri olan Çelik Kubbe ile ilgili dikkat çeken analizde bulundu.

İsrail medyası, son dönemde Türk savunma sanayisini gündeminden düşürmüyor. Türkiye’nin yaptığı İHA, SİHA atılımları, İsrail medyasında geniş yer bulurken, şimdi ise Çelik Kubbe’den bahsetmeye başladılar.

Haberde, Ankara'nın bölgedeki değişen güvenlik dengeleri ve artan hava tehditleri karşısında çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmeye hız verdiği vurgulandı.

'AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK SAVUNMA PROJESİ'

Kikar'ın gerçekleştirdiği analizde, Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin bugüne kadarki en iddialı hava savunma projelerinden biri olduğu ifade edildi.

Sistem için "Avrupa'daki en büyük savunma projesi" değerlendirmesine yer verilen analizde, farklı menzillerde görev yapan hava savunma unsurlarının, radarların, sensörlerin, komuta-kontrol yapısının ve gelişmiş önleme teknolojilerinin tek bir çatı altında birleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

900 MİLYON DOLARLIK YENİ SÜREÇ

Haberde, ASELSAN'ın projede öncü rol üstlendiği ve hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ile tedariki için yaklaşık 900 milyon dolarlık yeni bir sürecin devreye alındığı aktarıldı. Bu yatırımın, Türkiye'nin daha geniş kapsamlı Çelik Kubbe planının bir parçası olduğu kaydedildi.

Kikar, Çelik Kubbe'nin sadece klasik hava savunma sistemi olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, sistemin seyir füzeleri, savaş uçakları, insansız hava araçları ve küçük drone sürülerine karşı entegre bir koruma sağlamayı hedeflediğini yazdı.

Yapılan analizde, Türkiye'nin özellikle İHA ve drone tehditlerine karşı gelişmiş önleme kabiliyeti oluşturmak istediğine dikkat çekildi.

BÖLGEDEKİ SAVAŞ ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİLER

Kikar'ın analizinde, Türkiye'nin projeyi hızlandırmasının arkasında bölgedeki güvenlik ortamının etkili olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Analizde, Türkiye'nin eski hava savunma unsurlarını modern ve bütünleşik bir mimariyle yenilemeyi hedeflediği de ifade edildi. Bu kapsamda Çelik Kubbe'nin, tehditleri gerçek zamanlı tespit edip farklı savunma katmanları arasında hızlı koordinasyon sağlayacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Kikar, Körfez ülkelerinin de ASELSAN'ın hava savunma ve anti-drone teknolojilerine ilgi gösterdiğini yazdı. Haberde, bölgede artan İHA ve füze tehditlerinin kısa menzilli hava savunma sistemlerine olan talebi yükselttiği, Türkiye'nin de Çelik Kubbe ile bu alanda daha güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediği ifade edildi.