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Tarımsal üretimde "kalite ve denetim" tartışmalarını yeniden alevlendiren olay, 22-23 Haziran tarihlerinde yaşandı. Hortoinfo’nun verilerine göre, AB'ye giriş yapmak isteyen Türk biberlerinde tespit edilen kimyasal değerler, izin verilen yasal sınırların (LMR) katbekat üzerinde çıktı.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ" SINIR AŞILDI

Tarımdan Haber'de yer alan bilgilere göre Almanya, Hollanda, Romanya ve Belçika'ya gönderilen biberlerde yapılan analizlerde; Clorpirifos, Malatión, Formetanato, Acetamiprid, Tebufenpirad, Pimetrozina, Thiacloprid ve Bifenazato gibi pestisitler belirlendi. Avrupa Komisyonu tarafından "ciddi" ve "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisinde değerlendirilen bu ürünler, tüketiciye ulaşmadan imha edildi.

HANGİ ÜRÜNDE NE ÇIKTI?

Almanya: Acetamiprid değeri 0.945 mg/kg (LMR: 0.09) ile sınırın yaklaşık 10 katı, Formetanato ise 0.218 mg/kg (LMR: 0.01) ile sınırın 20 katından fazla tespit edildi.

Hollanda: Yasaklı ve tehlikeli olarak bilinen Clorpirifos, 0.522 mg/kg ile izin verilen limitin 50 katından fazla bulundu.

Belçika: Tebufenpirad değeri 1.229 mg/kg ile sınırın 120 katı üzerinde ölçüldü.

YASAKLI MADDELER HALA KULLANILIYOR MU?

Özellikle 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından kullanımına tamamen yasak getirilen Clorpirifos'un, Türk biberlerinde bu oranlarda çıkması sektörde soru işaretlerine neden oldu. Uzmanlar, bu durumun hem Türk tarım ihracatına büyük darbe vurduğunu hem de halk sağlığını riske attığını vurguluyor.

PESTİSİTLER NEDEN TEHLİKELİ?

Analizlerde tespit edilen maddelerin, insan sağlığı üzerindeki etkileri oldukça korkutucu:

Clorpirifos: Kanserojen etkileri kanıtlanmış bir sinir sistemi zehiri.

Formetanato & Malatión: Sinir sistemini doğrudan etkileyerek solunum güçlüğü, nöbet ve organ yetmezliğine yol açabiliyor.

Neonicotinoid Grubu (Acetamiprid, Thiacloprid): İnsanlarda ciddi toksik etkiler, kas zayıflığı ve solunum yetmezliği gibi semptomlar gösterebiliyor.