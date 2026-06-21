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Kaynak: İHA

Samsun sahil şeridinde korku ve merak uyandıran olay, Bafra ilçesine bağlı Fener Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyı şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda dalgaların vurduğu ya da kumların arasından çıkan şüpheli ve büyük bir metal cisim fark etti.

SAHİLE GÜVENLİK ÇEMBERİ ATILDI

Durumun hemen mahalle muhtarına ve ardından kolluk kuvvetlerine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar Uzaklaştırıldı: Olası bir facianın önüne geçmek adına jandarma ekipleri, şüpheli cismin etrafına geniş bir güvenlik şeridi çekerek meraklı vatandaşları ve tatilcileri alandan uzaklaştırdı.

Askeri Mühimmat Olduğu Belirlendi: Uzman personelin yaptığı ilk teknik incelemede, paslanmış metal yapının menşei henüz belirlenemeyen bir askeri mühimmat (deniz mayını veya patlamamış top mermisi varyantı) olduğu tespit edildi.

SAHİL GÜVENLİK FÜNYE İLE PATLATTI

Tehlikenin büyüklüğü nedeniyle olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bomba imha uzmanları çağrıldı. Çevrede kara ve deniz yoluyla tüm emniyet tedbirlerinin eksiksiz alınmasının ardından, uzman ekipler mühimmata fünye yerleştirdi.

Gerekli koordinasyonun sağlanmasıyla birlikte askeri mühimmat, kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlamanın şiddeti ilçenin sahil kesiminde kısa süreli ses patlamasına neden oldu.

BÖLGE YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Şans eseri herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı operasyonun ardından, bomba imha uzmanları alanda parça temizliği ve son kontrollerini gerçekleştirdi. Sahilin tamamen güvenli hale getirilmesiyle birlikte jandarmanın uyguladığı abluka kaldırıldı ve Fener Mahallesi sahili yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.