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Kaynak: DHA

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin desteğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile çevresinde operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 15 Haziran sabahı gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 sektörel alan ile su debisinden kaynaklı oluşan adacıkların bulunduğu 23 farklı noktada arama düzenlendi.

Aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi.

Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini aktardı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.