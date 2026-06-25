İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına gidiyor: Lüks meyvede kritik dönem

Üretim sürecinde ağaç başına sezon boyunca 70-80 adet ilek inciri bırakıldığını ifade eden Yılmaz, ağaçlara asılan sepet ya da filelere üçer dörder erkek incir konulduğunu ya da tellere dizilerek asıldığını ve bunların haftada bir yenilendiğini aktardı. İlk etapta Aydın'dan gelen ürünlerle başlayan sürecin, ilerleyen günlerde Bursa'daki yerli erkek incirlerin olgunlaşmasıyla kendi ağaçlarından yapılan takviyelerle devam ettiğini ekledi.