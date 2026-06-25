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Kaynak: Haber Merkezi

Dilovası'da yedi işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik Fabrikasındaki yangınla ilgili soruşturmada adı geçen kamu görevlilerinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz dahil 8 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, Dilovası Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı) Hüseyin Öztürk, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, Dilovası Belediyesi Eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür V. Nizamettin Balcı ve Dilovası Belediyesi Zabıta Personeli Ömer Kocabay hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gebze Cumhuriyet Savcılığınca kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedilmemesi üzerine aileler iki haftadır Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbetine başlamıştı. Ravive Kozmetik iş yerinin tüm eksiklerine rağmen ruhsatlandırılması, iş yerinde faaliyet devam ederken hiçbir denetimin yapılmaması ihmalleri ortaya çıkarmıştı.

Hem atölyede çalışan işçilerin hem de mahalle sakinlerinin zabıta ekiplerinin defalarca atölyeden çıkarken parfümle dolu kutularla çıktıkları yönündeki beyanları ise atölyedeki faaliyetin bilindiğini fakat hiçbir cezai işlem uygulanmadığını ortaya koymuştu.

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