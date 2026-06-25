Yapay zeka Türkiye-ABD maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

MAÇIN OYUNSAL BEKLENTİSİ

Genel tabloya bakıldığında ABD, daha organize ve formda bir ekip görüntüsünde. Türkiye ise daha çok savunma disiplini ve kontra ataklarla sonuç aramaya çalışabilir. Maçın temposunun dönem dönem yükselip düştüğü, kontrollü ama zaman zaman açıklar veren bir oyun beklenebilir. İlk yarıda dengeli bir oyun ve düşük skor ihtimali yüksek görünürken, ikinci yarıda ABD’nin kadro kalitesi ve oyun üstünlüğüyle skoru lehine çevirmesi olası.