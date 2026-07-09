Kaynak: AA

Türkiye'nin otomotiv tedarik (yan sanayi) sektörü, yılın ilk yarısında dış satım performansını artırmaya devam etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye yan sanayi ürünü gönderildi.

Geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 5,4'lük bir büyüme kaydederek 8 milyar 86 milyon 142 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu dönemde gerçekleştirilen 20 milyar 839 milyon 897 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının yüzde 38,8'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Otomotiv yan sanayi ihracatında Türkiye'nin ana pazarı konumundaki Almanya, zirvedeki yerini bu dönemde de bırakmadı. Almanya'ya yapılan yan sanayi dış satımı, geçen yılın ilk yarısındaki 1 milyar 665 milyon 377 bin dolar seviyesinden yüzde 10,9 oranında artarak 1 milyar 847 milyon 78 bin dolar oldu.

En çok ihracat gerçekleştirilen diğer ülkelerdeki durum ise şöyle şekillendi:

En fazla ürün gönderilen ikinci ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 11 artış gösterdi. Geçen yılın ilk yarısında 542 milyon 35 bin dolar olan dış satım, bu yılın aynı döneminde 602 milyon 22 bin dolara çıktı.

Üçüncü sırada yer alan İtalya'da ciddi bir ivme yakalandı. İtalya'ya yapılan yan sanayi ihracatı yüzde 27,4 gibi yüksek bir oranla artarak 453 milyon 995 bin dolardan 578 milyon 374 bin dolara yükseldi.

Listenin dördüncü sırasında yer alan ABD'ye yönelik dış satım, yüzde 2,3'lük sınırlı bir artışla 526 milyon 976 bin dolardan 539 milyon 232 bin dolara ulaştı ve 500 milyon dolar sınırını aşmayı başardı.

Beşinci sıradaki Romanya'da ise düşüş görüldü. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 14,7 oranında azalarak 509 milyon 630 bin dolardan 434 milyon 419 bin dolara düştü.

Ocak-Haziran 2026 döneminde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla listenin devamında şu sonuçlar alındı:

İspanya: Yüzde 5,3 azalışla 411 milyon 810 bin dolar (6. sıra)

Birleşik Krallık: Yüzde 11 artışla 398 milyon 461 bin dolar (7. sıra)

Polonya: Yüzde 4,4 artışla 361 milyon 755 bin dolar (8. sıra)

Çekya: Yüzde 12,8 artışla 219 milyon 274 bin dolar (9. sıra)

-Belçika: Yüzde 9,4 artışla 206 milyon 530 bin dolar (10. sıra)