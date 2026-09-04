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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Anyma konseri, sahne gösterilerinde kullanılan görsellerin "satanist semboller" içerdiği iddialarının ardından iptal edilmişti. İstanbul Valiliği'nin organizasyona izin vermemesiyle konser gerçekleşmezken, sanatçının yeni konser adresi dikkat çekti.

ABU DABİ KONSERİ GÜNDEM OLDU

İptal kararının ardından Anyma'nın 4 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sahne alacağının açıklanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Elektronik müzik projesi, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinin resmi after-party programı kapsamında Yas Gateway Park'ta konser verecek.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Konser duyurusunun ardından sosyal medya kullanıcıları, İstanbul'da iptal edilen organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olmasını tartışmaya açtı.

Paylaşımlarda, "İstanbul'da satanist denilerek iptal edilen konser Abu Dabi'de nasıl düzenleniyor?", "İstanbul için sakıncalı görülen gösteri Abu Dabi'de neden sorun olmuyor?" ve "Aynı Anyma, aynı sahne şovu; değişen ne?" şeklinde yorumlar yapıldı.

KARŞILAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Bazı kullanıcılar ise Türkiye'deki iptal kararını eleştirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nde konserin gerçekleştirilecek olmasını kararın gerekçesiyle karşılaştırdı. Yapılan paylaşımlarda farklı ülkelerin etkinliklere yönelik yaklaşımları üzerinden değerlendirmeler öne çıktı.

Anyma'nın Abu Dabi konserinin, 4 Aralık'ta Yas Gateway Park'ta Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinin resmi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.